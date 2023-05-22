بوريل يعلن تبنّي حزمة ثامنة من العقوبات ضد إيران

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تبنّي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد إيران "على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان".

وقال بوريل يوم الاثنين في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "اسمحوا لي أن أبدأ بقرار ملموس - تطبيق الحزمة الثامنة من العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق اليوم، وسّع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، من خلال إدراج خمسة أشخاص آخرين ومنظمتين في القائمة السوداء.

ووفق ما ذكره بيان الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن: "تماشيا مع التزام الاتحاد الأوروبي بمعالجة جميع القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بإيران، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان، يجب إدراج خمسة أشخاص وكيانين في قائمة الأفراد والكيانات التي يتم تطبيق تدابير تقييدية ضدها".

وجميع الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة مرتبطون بالشرطة الإيرانية، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها مسؤولة عن قمع الاحتجاجات في البلاد.

وفي وقت سابق، في 24 أبريل، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة من أعضاء الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بسبب "المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان أو تسهيلها".

وفي مارس، مدد البيت الأبيض العقوبات ضد إيران لمدة عام آخر. ووفقا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تزال تصرفات الحكومة الإيرانية وسياساتها تشكل "تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

المصدر: RT + وكالات