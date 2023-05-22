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الكرملين يعلق على الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة

أخبار العالم

الكرملين يعلق على الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة
AP
مقر الأمم المتحدة في نيويورك
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن أي شيء يمكن أن يحسن من فعالية عمل الأمم المتحدة هو أمر مهم للغاية، ولكن أي إصلاحات يجب أن تكون نتيجة إجماع عام.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن إصلاح الأمم المتحدة هو الموضوع الذي تمت مناقشته لسنوات عديدة وتم طرحه من قبل العديد من الدول. وكل شيء يمكن أن يساعد في رفع فعالية عمل الأمم المتحدة أمر مهم للغاية. وكل هذا وكل القرارات في المستقبل  يجب أن تكون نتيجة إجماع عام".

وجاء تصريح بيسكوف بعد أن دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في اجتماع مجموعة السبع الكبار إلى إصلاح الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المنظمة الدولية لا تعكس في الوقت الراهن الوضع الحالي في العالم.

المصدر: نوفوستي

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