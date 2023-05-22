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رئيس إندونيسيا يحث زعماء مجموعة السبع على إحداث ثورة من أجل إحلال السلام في العالم

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رئيس إندونيسيا يحث زعماء مجموعة السبع على إحداث ثورة من أجل إحلال السلام في العالم
Gettyimages.ru
رئيس إندونيسيا جوكو فيدودو
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حث رئيس إندونيسيا جوكو فيدودو زعماء الدول الأعضاء في مجموعة السبع على التحلي بالشجاعة وإحداث ثورة من أجل وقف الصراعات وإحلال السلام في العالم.

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ونقلت وكالة "ANTARA" الإندونيسية عن تصريح فيدودو الذي أدلى به على هامش قمة مجموعة السبع الكبار في هيروشيما باليابان: "كقادة يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة والاستعداد للقيام بثورة كبيرة من أجل تغيير هذا العالم وإنهاء جميع الصراعات. ولا تؤدي الصراعات في النهاية إلا إلى خسائر بشرية. تريد كل الأطراف السلام والاستقرار والازدهار في العالم، لكن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا".

وأضاف أن "انعدام الثقة يتكثف، وتشتد الخصومات وتستمر الحروب والصراعات في كل مكان".

وتابع: "إننا لم نظهر أي تقدم ملحوظ فيما يخص حل النزاعات. لنغير الوضع معا".

وجرت قمة مجموعة السبع الكبار في مدينة هيروشيما اليابانية في 19-21 مايو الجاري. وتمت دعوة إندونيسيا التي ليست عضوا في مجموعة السبع الكبار، كضيف.

المصدر: نوفوستي

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