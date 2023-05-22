رئيس الوزراء اليوناني يرفض تشكيل حكومة ائتلافية

سيعيد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو نظرا لعدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به التلفزيون اليوناني ERT، الذي تابع أن ميتسوتاكيس سيعيد التفويض بعد ظهر اليوم لعدم وجود شروط تشكيل الحكومة، وهي حصول أي من الأحزاب على الأغلبية المطلقة، التي تبلغ 151 مقعدا أو أكثر في البرلمان المكون من 300 مقعدا. وكانت الرئيسة، وفقا للدستور، قد دعت ميتسوتاكيس في اجتماع معه، 21 مايو، لتشكيل حكومة كزعيم للحزب الأول.

وقال ميتسوتاكيس: "أعتبر أن من واجبي التغلب على العقبة أمام تشكيل الحكومة في شكل نظام انتخابي نسبي بسيط في أسرع وقت ممكن، وأعتزم إعادة التفويض إليكم في النصف الثاني من اليوم حتى نتمكن من إجراء الانتخابات ربما في 25 يونيو".

وكان ميتسوتاكيس قد قال في وقت سابق إن الديمقراطية الجديدة تسعى فقط إلى حكومة حزب واحد.

الآن ستدعو ساكيلاروبولو قادة الحزبين الثاني والثالث إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وإذا لم يتمكنوا من الاتفاق ستقوم الرئيسة بجمع قادة جميع الأحزاب في محاولة لتشكيل مجلس وزراء. وفي حالة الفشل يتم حل البرلمان وتعيين حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة.

المصدر: نوفوستي