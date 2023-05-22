البابا فرنسيس يطلق نداء من أجل وقف القتال في السودان
AFP
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أطلق البابا فرنسيس نداء من أجل وقف الصدامات المسلحة في السودان، داعيا إلى الابتعاد عن الصراعات والعنف، وعدم الاعتياد على الحرب.
وقال البال: "أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إنه أمر حزين، فبعد شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان ما يزال الوضع خطيرا"، مضيفا: "أشجع الاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها لغاية الآن، أطلق نداء من القلب من أجل إلقاء السلاح".
وطلب "من الجماعة الدولية ألا توفر أي جهد من أجل تغليب الحوار والتخفيف من معاناة السكان. أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب، من فضلكم".
المصدر: "آكي"