تحقيقات في دعوات للتسلح أطلقها إمام مسجد في اسطنبول

أفادت صحيفة "زمان" التركية الاثنين، بأن هيئة الشؤون الدينية في تركيا فتحت تحقيقا في "دعوات للتسلح" عشية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، أطلقها إمام مسجد في اسطنبول.

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وقالت "زمان" إن موقع "BirGün" المحلي، نشر مقطع فيديو لإمام مسجد جاباجي في منطقة سلطان غازي في اسطنبول، مراد جوندوغدو، وهو يدعو الحضور للتسلح خلال خطبة الجمعة.

وقال إمام المسجد في المقطع المنشور: "جهزوا أسلحتكم عشية الثامن والعشرين من مايو الجاري. لدي سلاحان ممتلئان بالذخيرة. كم عانينا منكم؟ كم عانى هذا البلد منكم على مدار 80 عاما؟ كم عانى من نسل الأرمن؟ قدمنا كل هذا الكم من الشهداء".

ومن المنتظر أن يصوت الأتراك في الـ28 من مايو الجاري في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية التركية، التي لم تحسم الجولة الأولى منها النتيجة لصالح أي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

المصدر: صحيفة زمان التركية