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نشطاء بيئيون يصبون طلاء أسود في نافورة وسط روما (فيديو)

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نشطاء بيئيون يصبون طلاء أسود في نافورة وسط روما (فيديو)
Globallookpress Mauro ScrobognaKeystone Press Agency
نشطاء بيئيون يصبون طلاء أسود في نافورة تريفي وسط روما
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قام حوالي 10 نشطاء بيئيين من حركة "الجيل الأخير" بصب طلاء أسود في نافورة تريفي وسط العاصمة الإيطالية روما، وهو ما صبغ لون المياه باللون الأسود.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الإيطالية ANSA، التي تابعت أن الطلاء الذي صبغ مياه النافورة التاريخية، وفقا لهم، كان مصنوعا من الفحم، وهو ما يزعم النشطاء أنهم ينادون من خلاله بالتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة على سطح الأرض.

وبحسب ANSA أشار النشطاء خلال فعاليتهم إلى المنطقة الشمالية من إميليا رومانيا، التي تضررت من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

المصدر: تاس

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