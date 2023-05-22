وساطة تركية في قضية إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي بنظام SWIFT

أكد مصدر تركي مطلع لوكالة "نوفوستي" أنه تجري دراسة خيارات لإعادة ربط "روس سيلخوز بنك" (البنك الزراعي الروسي) بنظام SWIFT، كما تبحث إمكانية توسط بنك تركي في الموضوع.

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وقال المصدر: "تجري مناقشة العديد من الخيارات المتعلقة بإعادة ربط "روس سيلخوز بنك" بنظام SWIFT . هناك جهود نشطة للغاية يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك أيضا جهود من مختلف مؤسساتنا (الرسمية في أنقرة)".

وردا على سؤال حول وجود خيار توسط بنك تركي، أكد المصدر أن هذا الخيار "مطروح أيضا على طاولة المفاوضات".

وتعتبر إعادة ربط "روس سيلخوز بنك" بنظام SWIFT أحد شروط مذكرة روسيا والأمم المتحدة الموقعة لمدة ثلاث سنوات والتي تنص أيضا على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، وترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.

وهذا هو الجزء الثاني من حزمة الاتفاقيات في إطار مبادرة الحبوب، التي تتضمن تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتشير موسكو إلى أنه لم يتم تنفيذه بعد.

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في وقت سابق، وافقت روسيا على تمديد اتفاق الحبوب حتى 17 يوليو المقبل، دون أي تغييرات، لكنها حذرت من أنه إذا لم يتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالجزء الروسي منه في غضون شهرين، فسينهى العمل بالاتفاق بعد هذا التاريخ.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعيد ربط المصارف الروسية بما فيها "روس سيلخوز بنك" بنظام SWIFT، حتى حل أزمة أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"