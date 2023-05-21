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مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية تابعة لطالبان أفغانستان

أخبار العالم

مقتل طيارين بتحطم مروحية عسكرية تابعة لطالبان أفغانستان
CC BY-SA 2.0 / Staff Sgt. Perry Aston (USAF) / Afghan Air Force MD-530F
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، تحطم مروحية عسكرية شمالي البلاد ومقتل اثنين من طاقمها، إثر اصطدامها بخطوط التوتر العالي.

ووفقا للوزارة، أقلعت صباح اليوم الأحد طائرة من طراز MD-530 الساعة 9:00 من مطار مزار الشريف في مقاطعة بلخ الشمالية متجهة نحو مقاطعة سامانجان في دورية اعتيادية، ونتيجة خلل فني اصطدمت بخط ضغط عالي، ما أسفر عن مقتل اثنين من الطيارين.

وأضافت الوزارة أن السلطات الأفغانية فتحت تحقيقا في حيثيات الحادث.

 

المصدر: وكالات

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