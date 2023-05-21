ماكرون يصل إلى بلد لم يزره رئيس فرنسي قبله (صور)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى منغوليا الأحد في زيارة قصيرة لكنها رمزية هي الأولى لرئيس فرنسي إلى هذا البلد الواقع بين الصين وروسيا ويثير اهتماما متزايدا لدى الغربيين.

ووصل ماكرون إلى منغوليا بعدما شارك في قمة مجموعة السبع في هيروشيما. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون سيجري في أولان باتور حيث سيمضي المساء فقط، محادثات مع الرئيس أوخنا خورلسوخ ثم يلتقيه مجددا على العشاء، كما سيعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء المنغولي لوفسان تامسراي اويون إردين.

President of the French Republic Emmanuel Macron has arrived in Mongolia for a State Visit at the invitation of President of Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh.#MONTSAME#Mongoliapic.twitter.com/Et3lNKCCqG — MONTSAME-MONGOLIA (@montsame_en) May 21, 2023

Macron makes first French presidential visit to Mongolia https://t.co/c0zdLRZwzS — Baika Puntsag (@baikap) May 21, 2023

وسيزور متحف جنكيز خان الذي يحمل اسم الفاتح المغولي في القرن الثالث عشر، قبل أن يغادر أولان باتور متوجها إلى باريس في وقت لاحق مساء اليوم.

وأوضح مصدر في محيط الرئيس الفرنسي أن زيارة "منغوليا في طريق العودة تسمح لنا بصنع هذه السابقة التاريخية عبر إعطائها معنى خاصا جدا".

وأقامت فرنسا ومنغوليا علاقات دبلوماسية في 1965.

وأضاف المصدر أن "منغوليا بلد محاط بروسيا والصين لكنه أيضا دولة لها نموذج حكم ليبرالي وتجري انتخابات وشهدت تناوبا وتسعى علاوة على ذلك إلى تنويع شراكاتها لتكون أكثر قوة وقدرة على التعامل في ظل ظروف أفضل مع جاريها الكبيرين".

وتحدثت الرئاسة الفرنسية عن "قضية بالغة الأهمية" على الصعيد "الجيوستراتيجي" تندرج في إطار رغبة باريس في "تخفيف القيود المفروضة على جيران روسيا وفتح المجال أمامهم ليقوموا بخياراتهم".

منغوليا هي أيضا جزء من "استراتيجية تنويع الإمدادات الأوروبية من أجل ضمان سيادتنا في مجال الطاقة"، حسب الإليزيه.

وتعمل المجموعة النووية الفرنسية "أورانو" خصوصا في مشروع منجم لليورانيوم على الأراضي المنغولية - قد يصبح واحدا من أكبر المشاريع في العالم.

وقال الإليزيه إن التحدي الآخر للزيارة سيكون تشجيع الاستثمارات الأجنبية في منغوليا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تبدو الدولة شبه الصحراوية التي تشهد درجات حرارة مرتفعة جدا، ضعيفة جدا حيالها.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، تعتقد باريس أن هناك "إمكانيات كبيرة جدا للتعاون" لأن منغوليا، التي "تعتمد بنسبة 90% على الفحم لتوليد الكهرباء"، لديها "مشكلة" تتمثل في "إزالة الكربون من اقتصادها".

وتثير منغوليا بالفعل اهتماما متزايدا من الولايات المتحدة منذ سنوات في إطار الاستراتيجية الأمريكية لتطويق صعود بكين.

حاليا، يذهب 86% من إجمالي صادرات منغوليا من كل السلع إلى الصين، ويشكل الفحم نصف هذه المشتريات الصينية.

المصدر: أ ف ب