إيران تتحدث عن عودة بناء "الغواصات الثقيلة" وتتفاخر بإخضاع "فلوريدا النووية"

أكد قائد البحرية في الجيش الإيراني، تطور القدرات الفنية لبلاده بصناعة الغواصات بدليل إجبار غواصة نووية أمريكية على الامتثال لغواصة محلية الصنع، والإبحار على سطح المياه.

وخلال حديثه عن تطور القوة الفنية للبحرية الإيرانية، لفت الأدميرال شهرام ‎إيراني، إلى إعادة بناء الغواصات الثقيلة في إيران، مؤكدا على النتائج المثمرة لإنتاج الغواصات الخفيفة والمتوسطة في البلاد، وقال: "أجبرت غواصة "فاتح" التابعة للبحرية الإيرانية مؤخرا الغواصة النووية الأمريكية على الصعود إلى سطح المياه ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية".

وكانت القوات البحرية الإيرانية أعلنت في أبريل الماضي أنها وجهت إنذارا لغواصة أمريكية في مضيق هرمز، ما أجبرها على الصعود إلى سطح المياه.

وقال الأدميرال إيراني حينها، إن الغواصة النووية الأمريكية "فلوريدا"، التي تعتبر أحدث غواصة أمريكية، كانت تنوي المرور عبر مضيق هرمز من دون أن يتم كشفها، باستخدام معداتها وقدراتها، لكن غواصة "فاتح" الإيرانية محلية الصنع، رصدت وكشفت مرور الغواصة الأمريكية باستخدام معداتها بسهولة، ومن خلال التحذير وباستخدام التكتيكات المعتمدة في هذه الحالات، أجبرت الغواصة الأمريكية على الصعود إلى سطح الماء والسير عبر مضيق هرمز على سطح الماء.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية