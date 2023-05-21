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قتلى وجرحى إثر تدافع في مباراة كرة قدم بالسلفادور (فيديو)

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قتلى وجرحى إثر تدافع في مباراة كرة قدم بالسلفادور (فيديو)
إندبندنت
سقوط قتلى وجرحى خلال مباراة كرة قدم في السلفادور
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قتل 9 أشخاص السبت، في السلفادور جراء تدافع مشجعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم وفق ما أعلنت الشرطة.

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وكتبت الشرطة على "تويتر" أن التدافع أدى إلى سقوط 9 ضحايا، مضيفة أن شخصين آخرين على الأقل جرحا ونقلا إلى المستشفى في "حالة حرجة".

وتفيد المعلومات الأولية من الشرطة بأن التدافع بدأ عندما حاول مشجعون دخول الاستاد لمشاهدة مباراة في الدوري بين فريقي "أليانسا" المحلي و"سي دي فاس".

وقطعت المباراة لإخلاء الاستاد من المتفرجين.

وأكد وزير الصحة فرانشيسكو ألابي أن جميع المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يتلقون رعاية من خدمات الطوارئ.

من جهته، صرح وزير الداخلية خوان كارلوس بيديغان بأن فرق الدفاع المدني توجهت إلى الموقع وقت الحادث لمساعدة المتضررين، كما تم إرسال المئات من رجال الشرطة والجيش إلى الاستاد.

المصدر: AFP

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