بعد عرض "متطرف".. بايدن يتحدث شخصيا مع رئيس النواب الأمريكي بشأن "سقف الدين"

أفاد مراسلنا في واشنطن، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه مساعديه لتحديد موعد لإجراء مكالمة اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي عقب انتهاء اجتماع قمة مجموعة السبع.

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ويأتي ذلك، عقب عرض قدمه فريق مجلس النواب بشأن ملف "سقف الدين" الأمريكي، وصفه البيت الأبيض بالـ"متطرف"ويرجع "خطوة كبيرة إلى الوراء"، بعدما كان أعلن بوقت سابق عن تحقيق "تقدم منتظم" في المفاوضات، التي قد يؤدي فشلها إلى تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها للمرة الأولى بالتاريخ مما سينسحب على الاقتصاد الأمريكي ويكون له تأثير حتمي على الاقتصاد العالمي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان نقله مراسلنا، إن "الرئيس عين يوم الثلاثاء فريقا رفيع المستوى للتفاوض مع فريق رئيس مجلس النواب. اتفق بايدن ورئيس مجلس النواب على أن أي اتفاق بشأن الميزانية يجب أن يكون من الحزبين. في الليلة الماضية في العاصمة، وضع فريق رئيس مجلس النواب عرضا على الطاولة، كان خطوة كبيرة إلى الوراء وتضمن مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة، التي لا يمكن أن يجتازها مجلسا النواب والشيوخ"

وأضافت أن "الرئيس بايدن طرح مرارا وتكرارا مقترحات لخفض العجز، بدءا من وضع قيود على الإنفاق وانتهاء بتخفيض أرباح شركات الأدوية الكبرى وسد الثغرات الضريبية للنفط والغاز. لنكن واضحين: فريق الرئيس جاهز للقاء في أي وقت. ودعونا نكون جادين بشأن ما يمكن أن يمر من الحزبين ليصل إلى مكتب الرئيس ويقلل العجز".

وختمت متهمة "القيادة الجمهورية التي تدين بالفضل لجناحها MAGA - وليس الرئيس أو القيادة الديمقراطية - هي التي تهدد بوضع أمتنا في وضع التخلف عن السداد لأول مرة في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة".

المصدر: RT