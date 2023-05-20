حزب "شين فين" القومي يتحسس طريقه إلى حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية

ينتظر الحزب القومي الأيرلندي الشمالي "شين فين" الحصول على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات البلاد، ليكرر نجاح العام الماضي، حيث أصبح أكبر أحزاب المنطقة لأول مرة.

هذا وقد حصل "شن فين"، الذي يسعى إلى توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، على 128 مقعدا من أصل 462 وحقق نجاحات في بعض المناطق. وتغلب على منافسه الرئيسي الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي أمن 111 مقعدا حتى الآن.

بدورها، وقالت ميشيل أونيل، نائبة رئيس حزب شين فين، ”إننا الآن في طريق تحقيق نتيجة انتخابات بالغة الأهمية"، واعتبر الحزب أن نجاحه رسالة من الناخبين بأن حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، التي جمدت منذ أكثر من عام، يجب أن تعود إلى العمل.

المصدر: أ ب