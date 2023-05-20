قوات كييف تعمّدت نشر الأسلحة بين المباني السكنية في باخموت لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن قوات كييف تعمدت نشر الأسلحة بين المباني السكنية في أرتيوموفسك (باخموت)، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين جراء القتال.

وذكرت لجنة التحقيقات في بيان نشرته على تيليغرام: "نشرت الوحدات العسكرية الأوكرانية في أرتيوميفسك بشكل متعمد آليات عسكرية وعززت مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية والملاجئ من أجل سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين. الجيش الأوكراني انخرط في عمليات نهب المنازل، وأخرج من المدينة شاحنات تحمل المسروقات من أجهزة إلكترونية وكهربائية ومنزلية".

وفي وقت سابق، ذكر مواطنون تم إجلاؤهم من أرتيوموفسك أن القناصة الأوكرانيين كانوا يطلقون النار بكثافة على المدنيين في المدينة.

وذكروا أن الجيش والشرطة الأوكرانيين قاما باعتقال من كانوا يتابعون وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الروسية وقنوات تيليغرام.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمال غربي مدينة دونيتسك الروسية المحررة، وتعد مركزا لوجستيا مهما لوصول الإمدادات للجيش الأوكراني.

وأعلن قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم، عن انتهاء تطهير كافة المدينة من فلول نازيي قوات كييف ومرتزقتها.

المصدر: نوفوستي