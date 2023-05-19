فون دير لاين تعارض مفاوضات متساوية بين موسكو وكييف وتصر على مواصلة دعم الأخيرة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة مجموعة السبع في اليابان، إنه يجب رفض أي مبادرات سلام تنص على مفاوضات متساوية بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين: "أوكرانيا تريد السلام أكثر من أي شيء ولكن، بالطبع السلام العادل. مفاوضات السلام التي تساوي بين المعتدي والضحية يجب رفضها".

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وأعربت المسؤولة الأوروبية، عن دعمها لـ "صيغة السلام" التي وضعها فلاديمير زيلينسكي.

وخلال حديثها، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية التنسيق والتوافق على تقديم الدعم المالي لأوكرانيا بعد عام 2023.

وقالت: "يجب أن نواصل تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لأوكرانيا. ساعدت منصة تنسيق مجموعة السبع، التي أنشأناها بشكل مشترك في وقت سابق من هذا العام، في سد عجز الميزانية الأوكرانية لعام 2023. لكننا بحاجة إلى الاتفاق معا على دعم مالي مستقر لأوكرانيا بعد عام 2023".

المصدر: نوفوستي