المدفعية الروسية تستهدف أكثر من 20 عسكريا أوكرانيا بالقرب من خيرسون

قال مصدر عسكري مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن مدفعية الجيش الروسي دكت بنيرانها موقع وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة بيلوزيرسكي بمقاطعة خيرسون.

وأشار المصدر، إلى أن القصف المدفعي الروسي أسفر عن مقتل 18 عسكريا وتدمير 8 مركبات معادية.

وأضاف المصدر: "الليلة الماضية، تم تنفيذ قصف مدفعي على موقع الانتشار المؤقت لإحدى وحدات الجيش الأوكراني في منطقة المركز السكني توكاريفكا، ونجم عن ذلك مقتل 18 عنصرا من القوات الأوكرانية وإصابة 15 آخرين بجروح، وتعطلت 8 سيارات عسكرية عن العمل".

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ووفقا له، تم يوم أمس كذلك بنيران المدفعية الروسية، تدمير مدفع هاوتزر عيار 122 مم من طراز D-30 في المركز السكني سوفيفكا، وبلغت خسائر العدو: 3 قتلى و4 جرحى.

المصدر: نوفوستي