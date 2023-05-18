شركة فرنسية تبيع قمصانا بخريطة المغرب بدون الصحراء والسلطات تتدخل (صورة)

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة المغربية توضيحات بعد الجدل الذي أثير الأشهر الماضية حول تسويق شركة ألبسة فرنسية قمصانا عليها خريطة دول العالم وبينها المغرب بدون الصحراء الغربية.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت توضيحات رسمية في الموضوع تضمنت نفيا واضحا لتسويق هذه القمصان بالمغرب.

وأضاف أن التوضيح جاء في جواب كتابي موقع من طرف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ردا عن سؤال كانت قد طرحته نائبة برلمانية عن "مجموعة العدالة والتنمية" أواخر شهر مارس 2023.

وقالت الوزارة إن مصالحها تفاعلت فور علمها بالخبر مع الجدل الحاصل بسبب القمصان الجديدة التي عرضتها للبيع شركة "لاكوست" الفرنسية قبل أن تعمد إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد بعد تواصلها مع الشركة المصنعة.

وذكرت في ردها أنه "وإثر الضجة التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الوزارة تحريات ميدانية في جميع نقاط البيع، وكذا لدى المنتجين المحليين في قطاع النسيج، كشفت أن هذا المنتج لم يتم تصنيعه من طرف أي شركة مغربية ولم يتم بيعه في نقط البيع الرسمية للشركة بالمغرب".

وأكد الوزير في جوابه أنه تم ربط الاتصال بمسؤولي الشركة بفرنسا الذين عبروا عن أسفهم لهذا الحادث غير المتعمد، مضيفا أنه وتجاوبا مع طلب الوزارة ووعيا منها بأهمية المغرب كشريك إستراتيجي، عملت الشركة الفرنسية على سحب المنتج على الفور من جميع النقاط الرسمية للبيع في جميع أنحاء العالم.

وكانت البرلمانية ساءلت الوزير كتابيا عن الإجراءات التي ستتخذونها لمنع تسويق ألبسة ومنتجات هذه الشركة خصوصا أن الشركة المعنية تملك متاجر بالمراكز التجارية الكبرى بالعديد من المدن المغربية، كما أن ألبستها تعرف إقبالا كبيرا بالمملكة.

وعرضت شركة "لاكوست" الفرنسية القمصان الجديدة للبيع وتضم خريطة لدول العالم ضمنها المغرب بدون الصحراء الغربية وووفرتها في خمسة ألوان الأسود والأخضر والأبيض والأزرق ثم الوردي، بمبلغ 140 أورو.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي