كييف تتحدث عن إرسال روسيا تعزيزات إضافية إلى أرتيوموفسك

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، أن القوات الروسية عززت قواتها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لا تزال المعارك مستمرة.

وقالت ماليار في منشور على "تلغرام"، إن "العدو نقل إلى باخموت معظم احتياطياته، وعزز مجموعة قواته بشكل ملموس".

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وأضافت نائبة الوزير الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأشارت ماليار إلى أن معارك ضارية تستمر بالضواخي الجنوبية لأرتيوموفسك.

وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن في وقت سابق أن "آفاق تحرير أتيوموفسك بالكامل باتت قريبة"، دون أن يحدد أي مواعيد محتملة.

المصدر: نوفوستي