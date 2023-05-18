استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب

أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مركز إسطنبول المشرف على حركة السفن ضمن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، سجل استئناف عبور السفن من وإلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن حق قوله إنه للمرة الأولى منذ 4 مايو الجاري، سمح المركز المشترك للسفن الجديدة بالمشاركة في "مبادرة البحر الأسود"، لافتا إلى أنه سجل اليوم مرور 3 سفن متجهة إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، فيما انطلقت 3 سفن أخرى من المينائين المذكورين.

ووافقت روسيا مؤخرا على تمديد "صفقة الحبوب" لشهرين إضافيين تلبية لطلب من تركيا حتى 17 يوليو القادم دون تعديل.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول الغرب بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

المصدر: RT