 
مباشر

الولايات المتحدة تبرّىء "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" من الترويج لـ"داعش"

أخبار العالم

الولايات المتحدة تبرّىء
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc2e

بتّت المحكمة الأمريكية العليا بأنه لا يمكن ملاحقة "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" بموجب ادعاءات على هذه المواقع بمساعدتها تنظيم "داعش" الإرهابي على نشر دعايته.

ويشكل قرار المحكمة العليا، اليوم الخميس، انتصارا كبيرا لمجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث.

واتخذت المحكمة العليا قرارها من دون الدخول في نقاش أوسع حول القانون الذي يحمي مجموعات التكنولوجيا منذ ربع قرن من دعاوى قضائية بسبب المحتويات التي تنشرها على الإنترنت. بينما حكمت المحكمة في قضيتين منفصلتين.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة تصادر 13 نطاق إنترنت على صلة بـ
الولايات المتحدة تصادر 13 نطاق إنترنت على صلة بـ"حزب الله" اللبناني

وفي القضية الأولى، قدّم والدا شابة أمريكية قُتلت في هجمات نوفمبر 2015 في باريس شكوى ضد "غوغل"، الشركة الأم لموقع "يوتيوب" واتهماها بدعم انتشار "داعش" الإرهابي من خلال اقتراح مقاطع فيديو خاصة به على بعض المستخدمين.

وفي القضية الثانية، رأى أقارب أحد ضحايا هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول في 1 يناير 2017، أنه يمكن اعتبار أنّ مواقع "فيسبوك"، و"تويتر"، و"غوغل"، "متواطئة" في الهجوم، لأن جهودها لإزالة محتوى "داعش" لم تكن "قوية" بشكل كاف.

وكتب القاضي كلارنس توماس في الحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة أنه لا يمكن اعتبار تلك الشركات بمثابة "ناشر"، وهي تتمتع بحصانة قانونية بالنسبة للمحتوى المنشور على منصاتها.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من تغيب ومن حضر؟.. القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (صور + فيديوهات)