الكشف عن أكبر التهديدات التي تواجه الصحة العامة الأمريكية

كشف استطلاع للرأي أن الأمريكيين يصنفون عنف الأسلحة النارية على أنها أكبر مصدر قلق بالنسبة لهم، متفوقة على أزمة المواد الأفيونية.

وقال 26٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه موقع "أكسيوس" بالتعاون مع "إيبسوس" إن "الوصول إلى الأسلحة النارية هو التهديد الأول للصحة العامة الأمريكية، ارتفاعا من 17٪ في فبراير.

واعتبر 25٪ أن التهديد الأكبر هو المواد الأفيونية والفنتانيل، بينما اعتبر 20٪ أن السمنة هي التهديد الأكبر، فيما تراجع وباء كوفيد -19 إلى أسفل تهديدات الصحة العامة بنسبة 3٪، مع التدخين وتعاطي الكحول والقيادة غير الآمنة.

ومع استمرار قرع طبول إطلاق النار الجماعي المأساوي ، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الوصول إلى الأسلحة أصبح أحد أهم مخاوف الصحة العامة في أمريكا "، قال كليف يونغ ، رئيس Ipsos للشؤون العامة الأمريكية.

وقال كليف يونغ، رئيس Ipsos للشؤون العامة الأمريكية، إنه "مع استمرار حوادث إطلاق النار الجماعية، التي تؤدي إلى حوادث مأساوية، لا ينبغي أن يكون مفاجئا، خصوصا إن إمكانية الوصول إلى الأسلحة أصبح أحد أهم مخاوف الصحة العامة في أمريكا".

المصدر: axios