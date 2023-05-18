"بي تي غروب" البريطانية تخطط لتسريح نحو 55 ألف موظف

أعلنت شركة بريتيش تليكوم البريطانية للاتصالات (بي تي غروب) اعتزامها تسريح نحو 55 ألف موظف بحلول نهاية العقد في إطار عملية إصلاح تهدف إلى تقليص قوتها العاملة لخفض التكاليف.

وذكرت الشركة، التي تضم 130 ألف عامل، بينهم موظفون ومتعاقدون، في أحدث تقرير للأرباح، أن عدد موظفيها سينخفض إلى ما بين 75 و90 ألفا بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي فيليب يانسن: "بحلول نهاية عام 2030، ستعتمد الاتصالات البريطانية على قوة عاملة أصغر بكثير وتكلفة أساسية منخفضة. وستكون الشركة الجديدة شركة أكثر ازدهارا مع مستقبل أكثر إشراقا".

ويأتي إلغاء شركات التكنولوجيا والاتصالات بإلغاء الوظائف في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة هزة مؤلمة وسط تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

بدورها، أوضحت شركة الاتصالات اللاسلكية "فودافون"، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تعمل في أوروبا وأفريقيا، قبل أيام، اعتزامها تسريح 11 ألف عامل في إطار عملية تجديد رئيسية.

وقالت شركة الاتصالات البريطانية، وهي شركة احتكار حكومية سابقة كانت تعرف سابقا باسم "بريتش تليكوم"، إنه بمجرد طرح النطاق العريض للألياف الضوئية وشبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس الكاملة، فلن تحتاج إلى عدد كبير من العمال لبنائها وصيانتها.

المصدر: AP