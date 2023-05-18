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ستولتنبرغ: كل دول الناتو متفقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف

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ستولتنبرغ: كل دول الناتو متفقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف
Sputnik
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قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن كل الدول الأعضاء في الحلف، موافقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في هذه المنظمة.

وأضاف ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها اليوم الخميس مجلة "دير شبيغل"، خلال رده على سؤال عما يتوقعه من قمة الناتو في يوليو: "لا يمكنني توقع قرارات رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الحلف، ولكن هناك أمرا واحدا واضحا: جميع دول الناتو، متفقة على أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الحلف".

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وتابع الأمين العام القول: "لقد أكدوا ذلك بالفعل في قمة العام الماضي وأكدوا ذلك في ديسمبر".

وقال ستولتنبرغ: "مع ذلك، فإن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي مساعدة كييف في النزاع العسكري".

ويشار إلى أن القمة المقبلة للحلف، ستعقد في شهر يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس.

المصدر: نوفوستي

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