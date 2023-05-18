طهران تأسف لاعتقال مواطنين في أذربيجان بتهم "على صلة بإيران"

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لاعتقال السلطات في أذربيجان مواطنيها بـ"تهم كاذبة كصلتهم بمؤسسات إيرانية".

ورفض كنعاني في تصريح سلسلة الاتهامات الأخيرة من قبل جهاز الأمن والمدعي العام لجمهورية أذربيجان ضد ایران، قائلا: "مع الأسف ومنذ فترة الحكومة الأذربيجانية تعتقل مواطنيها لفترة طويلة بتهم كاذبة كصلتهم بمؤسسات إيرانية".

ورفض الادعاء بوجود أي علاقة رسمية أو غير رسمية لهؤلاء الأشخاص مع إيران، مؤكدا أن "العلاقات بين مواطني البلدين هي عاطفية وتاريخية ودينية فضلا عن القرابة، يجب على الحكومة الأذربيجانية ألا تدمر هذه العلاقة التاريخية العميقة لمواطنيها، وأن لا تسيسها وتتهم جيرانها".

وأضاف"التصدي للمتخلفين عن القانون هو حق طبيعي لجميع الحكومات لكن اعتقال وحبس العديد من المواطنين الأذريين بتهمة الارتباط مع إيران أمر مرفوض".

المصدر: RT