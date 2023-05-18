وكالة: دول مجموعة السبع تخطط للحد من تصدير الألماس الروسي

قالت وكالة الأنباء الألمانية DPA، نقلا عن مصادر مطلعة، إن دول مجموعة السبع، تخطط لفرض قيود على تصدير الألماس الروسي إلى البلدان الأخرى.

وجاء في تغريدة نشرتها الوكالة على تويتر: "تخطط دول مجموعة السبع للحد من تصدير الماس الروسي".

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في وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من المهم ضمان إمكانية تتبع تجارة الألماس الروسيفي الأسواق العالمية، قبل فرض قيود على هذه التجارة.

وقبل ذلك، أفادت الأنباء بأنه من المتوقع أن يتعهد ممثلو مجموعة الدول السبع الكبرى في مايو باتخاذ إجراءات بشأن بيع الماس الروسي في بلدانهم. ووفقا لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، تهدف هذه الإجراءات لمنع إعادة تصدير الألماس الروسي عبر بلدان ثالثة لتجنب العقوبات.

المصدر: نوفوستي