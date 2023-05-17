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كيسنجر يشبه بوتين بأبطال روايات دوستويفسكي

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كيسنجر يشبه بوتين بأبطال روايات دوستويفسكي
Globallookpress VISTAPRESS / Lana Yassi via www.imago-images.de
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شبه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبطال روايات الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.

وقال كيسنجر في تصريح لصحيفة "إكونوميست"، إن "بوتين يجب النظر إليه مثل بطل روايات دوستويفسكي... مع كافة التناقضات والشكوك بشأن شعبه".

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وتحدث كيسنجر في تصريحه عن "ازدواجية العلاقات بين روسيا وأوروبا".

واعتبر كيسنجر أن روسيا تشعر بالخطر من جانب أوروبا، ومن جهة أخرى تربطها بأوروبا علاقات ثقافية.

وأضاف أن روسيا تريد التكامل مع الثقافة الأوروبية، لكنها في الوقت ذاته تعتبر نفسها "روما الثالثة"، حسب رأيه.

المصدر: نوفوستي

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