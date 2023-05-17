ماسك يعتذر عن تغريدة له قارن فيها الملياردير سوروس بشخصية من فيلم X-MEN

اعتذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا"، عن تغريدة له قارن فيها الملياردير الأمريكي جورج سوروس بشخصية "ماغنيتو" الهزلية في "إكس مين"، معترفا بعدم إنصافه.

وغرّد ماسك في وقت سابق مبينا أنه يعتقد أن سوروس يكره الإنسانية وشبهه بـ "ماغنيتو" (Magneto)، الخصم لفريق "إكس مين" ميتانت سوبرهيرو، وقال: "أريد أن أعتذر عن هذا المنشور. لقد كان حقا غير منصف".

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه يتم تقييم أنشطة سوروس بشكل سلبي بسبب مضارباته المالية، فضلاً عن سمعته الفاضحة، وقد تم توجيه الاتهامات له باستخدام أمواله لتنظيم تغييرات في السلطة في العديد من الولايات الأمريكية.

كما لا ينكر المّمول نفسه بأن أمواله ساعدت بشكل خاص في تنفيذ "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004 و"ميدان أوروبا" عام 2013. وفي عدد من البلدان، تم اتهامه بالتدخل في الشؤون الداخلية.

هذا وقد انتشرت يوم الاثنين الماضي شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وفاة الملياردير سوروس إثر أزمة قلبية، لكن سرعان ما تم دحضها وتكذيبها.

كما عُرف الملياردير الأمريكي الهنغاري جورج سوروس، بدعمه "للثورات الملونة"، كذلك اتهمه عدد من المسؤولين بالوقوف وراء مخططات لإحداث فوضى، من خلال الهجرة وكذلك دعمه "للربيع العربي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: نوفوستي