رئيس الإكوادور يحل البرلمان وسط التحضير لإجراءات عزله

أصدر رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان على خلفية إطلاق البرلمانيين إجراءات العزل بحقه متهمينه بالفساد.

وجاء في مرسوم لاسو أن حل البرلمان يأتي "بسبب أزمة سياسية عميقة والاضطراب على نطاق وطني".

ودعا لاسو مجلس الانتخابات الوطني إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال في كلمة بثه التلفزيون الحكومي: "هذا قرار ديمقراطي ليس فقط لأنه دستوري، بل وكذلك لأنه يعيد للشعب الإكوادوري القرار".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن هذه هي أول حالة حل البرلمان من قبل الرئيس في الإكوادور.

ودعت "الجبهة الشعبية" المعارضة إلى احتجاجات من أجل "حماية الحقوق والحريات".

ويأتي ذلك بعد يوم من فتح البرلمان ملف عزل لاسو من منصبه، حيث تتهمه المعارضة اليسارية بأنه كان على معرفة بالفساد في الشركات الحكومية، وتورط أحد أقارب الرئيس في الفساد.

ورفض لاسو الاتهامات الموجهة إليه، مصرا على "براءته الكاملة التي لا شك فيها".

المصدر: فرانس برس