كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية في غضون الأعوام الـ 5 المقبلة

قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إن اليابان يمكن أن تصبح قوة نووية في غضون الأعوام الخمسة القبلة.

وأوضح كيسنجر في حديث لصحيفة The Economist البريطانية: " هنالك رؤية واضحة لوجهة اليابانيين، فهم يعرفون غايتهم جيدا، وهم في طريقهم ليصبحوا قوة نووية في غضون 5 أعوام".

وأضاف كيسنجر أن اليابان تريد أن تكون قريبة من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستبعد احتمالية إبرامها مستقبلا لصفقات لن تكون في صالح واشنطن.

وتابع: "لا أعتقد أن اليابان تعتزم أن تكون عضوا دائما في نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيقيدها ويحد من حريتها".

وأعلنت اليابان في ديسمبر الماضي عن مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية، هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأقرت المراجعة الجديدة مضاعفة ميزانية الدفاع إلى أكثر من 80 مليار دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

كما قررت توحيد القيادة العسكرية، والتزود بصواريخ بعيدة المدى، وأخرى قادرة على استهداف الصين التي ترى فيها مراجعات الدفاع في اليابان خطرا على البلاد، كما قررت تخصيص 320 مليار دولار للتجهيز العسكري.

المصدر: نوفوستي