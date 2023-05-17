سافرونكوف والمقداد يبحثان في جدّة تطورات الأوضاع في المنطقة على مختلف المستويات

التقى وزير خارجية سوريا فيصل المقداد اليوم، بمدينة جدة السعودية مع الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي لشؤون التسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، بحسب وكالة "سانا" السورية.

وبحسب الوكالة السورية الرسمية، فإن المشاركين في الاجتماع "بحثوا في عدد من المشاكل المتعلقة بالعالم العربي، فضلا عن التطورات الجارية في المنطقة على مختلف المستويات".

هذا وقد تم الاجتماع قبل انعقاد قمة جامعة الدول العربية المقرّرة يوم 19 مايو الجاري، حيث يشارك الجانب السوري في القمة العربية لأول مرة منذ 12 عاما.

يشار إلى أنه في 7 مايو الجاري، قرّر مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع طارئ له في القاهرة، إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. إذ تم تعليق عضويتها في نوفمبر 2011 في خضم أزمة داخلية شهدتها البلاد وتصاعدت إلى نزاع مسلح.

وبعد زلزال 6 فبراير الفائت، أقدمت الدول العربية على خطوات تقارب باتجاه سوريا وقدّمت لها المساعدات الإنسانية فضلا عن خطوات دبلوماسية.

المصدر: تاس