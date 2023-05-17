فرنسا تهاجم رئيسة وزراء إيطاليا

عادت موجة تراشق التصريحات والاتهامات مجددا بين فرنسا وإيطاليا، حيث هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، ووعودها التي وصفها بـ"المتسرعة".

وجاء كلام دارمانان بعد تصريحاته المثيرة للجدل بتاريخ 4 مايو الماضي بشأن إدارة المهاجرين من قبل الحكومة الإيطالية.

وقال وزير الداخلية لوكالة "فرانس إنتر" اليوم الأربعاء، إن "المرء عندما يقدم وعودا متسرعة، ويكون من دعاة اليمين المتطرف، فميلوني ليست يسارية تقدمية تماماً، يدرك المرء أن الواقع أقسى".

إقرأ المزيد

وأضاف دارمانان: "إن هجومي ليس ضد الإيطاليين، بل ضد الشخصيات السياسية".

وأضاف أنه "يحق لنا أن نقول إن ميلوني و(مارين) لوبان، لا تمتلكان النموذج الصحيح، لإدارة ملف الهجرة".

يشار إلى أن الوزير درامانان كان قد أثار أزمة حقا بين فرنسا وإيطاليا قبل أسبوعين، قائلاً إن ميلوني "غير قادرة على حل مشاكل الهجرة".

وهذه التصريحات أدت لاحقاً إلى إلغاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارته إلى باريس التي كانت مقرّرة في اليوم التالي.

المصدر: "آكي" الإيطالية