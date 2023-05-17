نيبينزيا يوضح مسوغات الموافقة الروسية على تمديد "صفقة الحبوب"

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا وافقت على تمديد مبادرة "اتفاق حبوب البحر الأسود" لأنها تأمل في حل سريع للمشاكل المرتبطة بتنفيذه.

وأجاب نيبينزيا الصحفيين ردا على سؤال حول سبب موافقة روسيا على التمديد: "لأنّنا ما زلنا لم نفقد الأمل في أن القضايا التي نقوم بإثارتها سيتم حلها، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

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هذا وقد وافقت روسيا على تمديد الاتفاق المذكور لمدة 60 يوما.

وكان نيبينزيا قد صرّح في وقت سابق في رسالة إلى نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بأنه في سياق "صفقة المنتجات الغذائية"، يجب حل العديد من المسائل أهمها ربط مصرف "روسيلخزبنك" بنظام "سويفت" الدولي، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات وترميم خط أنابيب الأمونيا (تولياتي-أوديسا)، وعدد من الإجراءات الأخرى.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة.

المصدر: نوفوستي