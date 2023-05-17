بوتين يخاطب يهود العالم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليهود الروس وكل من يحتفل بيوم الخلاص والتحرير في برقية خاصة.

نشر البرقية الموقع الرسمي للكرملين، وأشار فيها الرئيس إلى أن هذا التاريخ "يحتل مكانة خاصة في التقويم الديني اليهودي ويعمل على حفظ ذكرى الإنجاز غير المسبوق لجنود الجيش الأحمر وجيوش الدول المتحالفة ضد هتلر، والذي سحق النازية وأنقذ اليهود وغيرهم من الشعوب من خطر الإبادة الكاملة".

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وتابعت البرقية: "يجب علينا نحن والأجيال القادمة أن نحافظ بقداسة على الحقائق التاريخية للحرب العالمية الثانية، وأن نفهم العواقب المدمرة التي يؤدي إليها أي تواطؤ مع القومية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب".

وتابع بوتين: "إن مقاتلينا وقادتنا يقاتلون اليوم أتباعا النازيين مباشرة في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ذكر في وقت سابق أن معظم اليهود الذين قتلوا على يد النازيين كانوا من مواطني الاتحاد السوفيتي، مؤكدا على أن روسيا تنتهج سياسة تضمن عدم تكرار أي شيء مثل هذا في تاريخ البشرية.

كما أشار بوتين، في 27 يناير، اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إلى أن روسيا تحزن على ملايين اليهود والجنسيات الأخرى ممن لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية، وأدان محاولات الغرب للتقليل من دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية، مشيرا إلى أن جرائم أوكرانيا تشير إلى أن دروس التاريخ "قد طويت".

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين