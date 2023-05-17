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فقدان 39 شخصا إثر غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي

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فقدان 39 شخصا إثر غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي
AFP
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غرقت سفينة صيد صينية في المحيط الهندي وفقد جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 39، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن الرئيس شي جين بينغ دعا إلى بذل جهود شاملة لإنقاذ الطاقم المكون من 17 مواطنا صينيا و17 إندونيسيا وخمسة فلبينيين.

وأفادت بأن فرق البحث والإنقاذ وصلت إلى الموقع، كما نشرت السلطات الصينية سفينتين على الأقل للمساعدة بينما انضمت سفينتان من أستراليا ودول أخرى إلى البحث.

هذا ولم يتم العثور على أي من أفراد الطاقم، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن السفينة التي تحمل اسم "لو بنغ يوان يو 028" والمملوكة لشركة Penglai Jinglu Fishery Co، انقلبت في الجزء الأوسط من المحيط الهندي حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

المصدر: CNN

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