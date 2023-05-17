ازدحام الآلاف في معبر "فيش خابور" شمال شرق سوريا عقب قرار إغلاقه حتى إشعار آخر (فيديو)

أفاد مراسلنا في سوريا بازدحام كبير لآلاف الأشخاص في معبر فيش خابور الرابط بين شمال شرق سوريا وإقليم كردستان العراق بعد صدور قرار بإغلاقه نهائيا لإشعار آخر ينفذ يوم السبت القادم.

وأظهرت مقاطع فيديو ازدحاما كبيرا للسكان، على الجانبين السوري والجانب الآخر العراقي، استعداد لعبوره قبل تنفيذ قرارالإغلاق يوم السبت.

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وازدحم الآلاف من العائلات (نساء وأطفال) إضافة إلى أصحاب الإقامات الأوربية وحاملي الجنسيات الأوروبية والزوار والمنظمات غير الحكومية التي تستعد للمغادرة إلى إقليم كردستان العراق.

وكانت سلطات إقليم كردستان قد أصدرت قرارا بغلق معبر (فيش خابور) الحدودي مع سوريا كليا لإشعار آخر، نتيجة خلافات (كردية - كردية) بحسب ما ذكره مراسلنا.

حيث قال مصدر خاص إن قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.

والجدير بالذكر أن قوافل التحالف الدولي أيضا تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر لا تعترف به دمشق".

المصدر: RT