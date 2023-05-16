أردوغان: سنواصل كفاحنا ضد "حزب العمال الكردستاني" في الداخل والخارج

أكد الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان "مواصلتهم الكفاح" ضد تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني- تصنفه أنقرة إرهابيا) داخل البلاد وخارجها "حتى القضاء على آخر إرهابي"

وعلى حسابه في "تويتر"، تمنى أردوغان الرحمة للقتلى الثلاثة من قوات الجندرمة التركية أثناء اشتباكهم مع "بي كي كي" في منطقة بيستلر دره لر بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وقدم أردوغان العزاء "لأسر الشهداء وللشعب التركي"، مشددا على "عزمه مكافحة الإرهابيين وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها".

وأوضح قائلا: "سنواصل كفاحنا ضمن حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي".

هذا وكان المرشح الرئاسي الخاسر بتركيا سنان أوغان، قد أعلن شروطا من أجل تحديد الطرف الذي سيدعمه بالانتخابات القادمة، بينها الابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، مثل جماعة "غولن" وحزب "العمال الكردستاني" وحزب "هدى بار".

وهناك خلاف كبير بين أوغان ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليشدار أوغلو في الملف الكردي، وهو ما قد يستفيد منه أردوغان، حيث أن أغلب أصوات الأكراد في الجولة الأولى من الانتخابات ذهب لأوغلو، وهو ما قد يسبب اشكالا كبيرا للأخير في جولة الإعادة في حال دعم الأكراد له.

المصدر: "الأناضول" + RT