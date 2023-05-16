وكالة: الصين تخطر السفارات لديها بإزالة اللافتات الخارجية التي تظهر الدعم لأوكرانيا

ذكرت وكالة "كيودو" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الصين طلبت من السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية التي تتخذ من بكين مقرا لها عدم استخدام جدران مبانيها الخارجية لـ"الدعاية السياسية".

وأشارت "كيودو" إلى أن الصين توجهت بهذا الطلب فيما يتعلق على ما يبدو باللافتات التي تظهر الدعم لأوكرانيا، حيث وضعت العديد من السفارات لدى بكين لافتات تصور علم أوكرانيا ورسائل باللغتين الصينية والإنجليزية لإظهار دعمها لأوكرانيا.

وحث الإخطار الصادر عن وزارة الخارجية الصينية، السفارات والمنظمات الدولية على عدم استخدام الجدران الخارجية لمبانيها للدعاية و "تجنب إثارة النزاعات بين الدول"، وفق "كيودو".

وأثارت هذه الخطوة رد فعل عنيفا من دبلوماسيين من أوروبا ومناطق أخرى، حيث يعتقد أن أيا منهم أزال اللافتات. وأن من بين السفارات في بكين التي تعرض الدعم لأوكرانيا، كندا وألمانيا وبولندا، وفق الوكالة.

وأوضح الإخطار أيضا أن السفارات والمنظمات الدولية "ملزمة باتباع القوانين واللوائح الصينية".

هذا ويعتقد أنه تم إرسال الرسالة إلى جميع البعثات الدبلوماسية في الصين، فيما ترفع بعض السفارات علم "قوس قزح"، الداعم لمثليي الجنس.

المصدر: "كيودو"