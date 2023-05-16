تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات التركية عن تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا ليصبح بين 20 و24 مايو.

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ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

المصدر: RT