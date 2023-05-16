 
مباشر
عاجل
الصين تقول إنها مستعدة "لسحق" الحكم الذاتي لتايوان بينما تعد واشنطن لصفقة أسلحة كبيرة للجزيرة

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية
المرشحون للرئاسة في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbif

أعلنت هيئة الانتخابات التركية عن تمديد التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا ليصبح بين 20 و24 مايو.

إقرأ المزيد
هل سيجدي نفعا؟.. كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا
هل سيجدي نفعا؟.. كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أمس الاثنين، أن جولة إعادة للانتخابات الرئاسية ستجري بين أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو في 28 مايو الجاري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا