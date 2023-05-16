بعد انتشار فيديو لترامب وهو يرقص.. فرقة تطلب من ترامب التوقف عن استخدام أغانيها

طلبت فرقة Village People، وهي فرقة ديسكو من السبعينيات، من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوقف عن استخدام موسيقاها دون موافقتها.

وأفادت تقارير بأن زوجة أحد أعضاء الفرقة أرسلت طلب التوقف والكف (cease and desist) إلى الرئيس السابق الذي يستخدم أغاني الفرقة مثل "YMCA" و"Macho Man" في أحداثه وتجمعاته لسنوات عديدة.

وهذا الطلب هو خطاب تحذيري يتم إرساله إلى مذنب مزعوم يصف سوء السلوك المزعوم ويطالبه بوقفه.

The Village People lead singer sent Trump a cease and desist over a performance of "Macho Man" at Mar-a-Lago: pic.twitter.com/meHYWMOjgf — Aidan McLaughlin (@aidnmclaughlin) May 15, 2023

وذكرت رسالة التوقف والكف الموجهة إلى ترامب أن الفرقة "تسامحت" مع استخدامه لموسيقاها في الماضي وهددت برفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق إذا لم يتوقف عن استخدام صور الفرقة وموسيقاها.

وتم إرسال الخطاب بعد أن انتشر مقطع فيديو له ومجموعة من الموسيقيين وهم يرقصون على أنغام أغنية "Macho Man" في منتجع مار إيه لاغو. وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ معجبو الفرقة في اتهامهم بتأييد ترامب.

MAR-A-LAGO — President Trump was in high spirits today, dancing to "Macho Man" by the Village People. pic.twitter.com/HkdJGphvaP — Kevin smith (@KJ00355197) May 12, 2023

المصدر: "الإندبندنت"