تدمير 22 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية الصنع ومنظومة باتريوت وتصفية 570 مسلحا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 22 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وبريطانية واستهداف منظومة باتريوت في كييف وإسقاط مقاتلتين في دونيتسك وتصفية أكثر من 570 مسلحا على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوغانسك، وتصفية 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك.

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 65 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدميرمدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

في محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية في الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك.

وتصاعدت الاشتباكات في كراسنوي في دونيتسك، حيث صدت وحدات من لواء البندقية الآلي الرابع عشر هجمات للقوات الأوكرانية، وتم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، كما دمرت مقاتلاتنا ممرا، تم من خلاله نقل تعزيزات أوكرانية إلى مدينة أرتيوموفسك.

ونفذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 74 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 215 جنديا ومرتزقا، وتدمير مدافع D-30 و Msta-B.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 135 جنديا، وتم تدمير مدفعين من طراز Msta-B، بالإضافة إلى مدفعية Akatsiya ذاتية الدفع، كما تم إحباط أعمال مجموعات تخريبية أوكرانية في دونيتسك.

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 25 جنديا أوكرانيا وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

أسقطت مقاتلاتنا، مقاتلتين أوكرانيتين، في دونيتسك طراز Su-24 و Su-25

اعترضت دفاعاتنا سبعة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز Storm Shadow، وثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار، وسبع قاذفات صواريخ HIMARS متعددة.

تم تدمير 22 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه

المصدر: وزارة الدفاع الروسية