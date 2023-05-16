وكيل وزارة الأوقاف المصري السابق يعلق لـRT على إقرار البرتغال القتل الرحيم

علق وكيل وزارة الأوقاف المصري السابق والكاتب والباحث الاسلامي سعد الفقي، على قرار البرتغال إقرار قانون القتل الرحيم لفئات معينة.

وأوضح الفقي في تصريحات لـRT أن القتل الرحيم هو في حقيقته انتحار وقتل للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو حرام شرعا، بل من أكبر الكبائر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة" رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وأضاف الفقي أن المريض الذي يطلب من الطبيب إنهاء حياته بطريقة أو بأخرى فإنه يعد منتحرا، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" رواه البخاري، وقال: "إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة" رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وغير ذلك من الأحاديث.

واوضح الفقي أن إنهاء الطبيب حياة المريض لمصلحة يراها من تلقاء نفسه، فإنه والعياذ بالله تعالى قتل للنفس بغير حق؛ قال ربنا تبارك وتعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة" رواه البخاري.

وأكد وكيل الأوقاف الأسبق أن القتل الرحيم بشقيه لا يجوز شرعا، وهو من الكبائر؛ كما جاء في جملة أحاديث عن سيدنا محمد رسول الله، وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغير حق.والانسان بنيان الله في أرضه ملعون من هدمه.

ووافق البرلمان البرتغالي الجمعة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل يقنن القتل الرحيم النشط (الإيجابى).

ويتيح القانون الجديد للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، طلب "القتل الرحيم" إذا تم تشخيصهم بمرض عضال و "عانوا من آلام لا تطاق". ولن يشمل القانون الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين عقلياً.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم