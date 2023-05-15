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الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين في إطلاق نار بناد للدراجات النارية بولاية جورجيا

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الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين في إطلاق نار بناد للدراجات النارية بولاية جورجيا
Legion-Media
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أعلنت الشرطة الأمريكية بولاية جورجيا، يوم الاثنين، عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية.

وأفاد قائد شرطة المدينة أن "أكثر من مائة وخمسين طلقة رصاص أطلقت في معركة بالأسلحة النارية بين مجموعتين متنافستين من سائقي الدراجات النارية".

وقال قائد شرطة مقاطعة ريتشموند ريتشارد راوندتري، إن "مكتب قائد شرطة مقاطعة ريتشموند وجه اتهامات لاثني عشر شخصا بينهم المصابون الأربعة بالقتل والاعتداء الجسيم في تبادل لإطلاق النار في أوغوستا ليلة يوم السبت".

وبحسب قائد الشرطة فإن "أعمال العنف اندلعت في أحد نوادي مجموعات الدراجات النارية في منطقة سكنية".

كما أكدت الشرطة إن "ثلاثة من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى".

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المصدر: أ ب  

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