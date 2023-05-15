مسيّرة أوكرانية تستهدف سيارة شرطة في مقاطعة بريانسك بقذيفة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن ضباط الشرطة تعرضوا لهجوم من طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك، بعد توجههم لتأدية واجبهم في موقع تم استهدافه من قبل القوات الأوكرانية.

وبحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي، قصفت القوات الأوكرانية قرية خورومنيي في مقاطعة بريانسك، وبعد وصول ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، ألقيت عبوة ناسفة على سيارتهم من طائرة مسيّرة، وقال التقرير إن "سيارتين لحقت بهما أضرار بسبب العبوة".

كما أفادت اللجنة أن "مسلحين من القوات الأوكرانية أطلقوا ذخائر عنقودية مرتين على مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه".

وجاء في التقرير: "تضررت منازل ومبنى مدرسة وسيارات. وبحسب المعلومات الأولية، هناك إصابات بين السكان المدنيين".

المصدر: نوفوستي