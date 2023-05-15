 
مباشر

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يدعو لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا

أخبار العالم

المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يدعو لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا
AP Mary Altaffer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbd1

دعا المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الدول الأعضاء إلى تهيئة الظروف لدعم المفاوضات بشأن أوكرانيا، وليس "صب الزيت على النار".

وقال تشانغ جون: "من الضروري إدراك الحاجة إلى حل سياسي عاجل للأزمة. لا توجد إجابات بسيطة عن الأسئلة المعقدة. أي حل شامل يبدأ دائما بخطوة أولى. لا يمكننا الانتظار لاستئناف الحوار والمفاوضات بلا نهاية".

وأضاف "على جميع الأطراف تهيئة الظروف لدعم الحوار والمفاوضات بدلا من صب الزيت على النار وتصعيد التوترات"، وقال إن الصين كانت دائما إلى جانب السلام في قضية أوكرانيا.

وأكد المندوب الصيني: "كل ما نقوم به يهدف إلى دفع محادثات السلام إلى الأمام. ذهب الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوروبية الآسيوية لي هوى في رحلة اليوم لزيارة أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا، للتحدث مع جميع الأطراف حول تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا