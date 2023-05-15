الولايات المتحدة.. 3 قتلى على الأقل وعدد من المصابين بينهم شرطيان في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو

أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم شرطيان في حادث إطلاق نار بمدينة فارمنغتون في ولاية نيو مكسيكو.

وأشارت الشرطة أن "الحادث وقع يوم الاثنين في مدينة فارمنغتون، وتم على إثره إغلاق المدارس في المنطقة".

وقالت شرطة فارمنغتون في منشور على مواقع التواصل إن "هناك العديد من الضحايا المدنيين"، وأوضحت إن أحد المشتبه بهم "تمت مواجهته وقتل في مكان الحادث".

وأضافت أن "الضابطين أصيبا بطلقات نارية أحدهما ضابط شرطة في المدينة والأخر ضابط بشرطة ولاية نيو مكسيكو".

كما ذكرت أن كليهما في حالة مستقرة بالمركز الطبي الإقليمي في سان خوان.

وأوضحت الشرطة أن "هوية المشتبه به غير معروفة ولا توجد تهديدات أخرى معروفة في هذا الوقت".

ووصفت مسؤولة في مقاطعة سان خوان، الحادث بأنه "تحقيق مفتوح ونشط مستمر".

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المصدر: وكالات