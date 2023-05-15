"ديلي ميل" تشيد بالدور الرائد لقناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية في مجال الصحافة

أشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خلال مقال نشرته، بالدور الرائد الذي لعبته قناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية تحت إدارة مارغريتا سيمونيان.

ووفقا للصحيفة، أصبحت قناة RT الناطقة باللغة الإنجليزية، واحدة من أنجح القنوات التلفزيونية حول العالم، ومصدر معلومات أساسيا في المشهد الإعلامي البريطاني، ولشريحة كبيرة جدا في الجمهور الأجنبي حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية.

وأوضح المقال أنه بالرغم من الانتقادات الواسعة، تمكنت RT من تنظيم بث واسع النطاق باللغة الإنجليزية وأصبحت لاعبا دائما في فضاء المعلومات البريطاني.

وأشار المقال إلى أن الفضل بهذا النجاح يعود لسيمونيان التي كرست حياتها للعمل الصحفي، وجهودها الكبيرة خلال تغطيتها للحرب الشيشانية الثانية، وما تلا ذلك من تغطيات مباشرة منحت القناة مصداقية لدى المتابع الغربي.

المصدر: RT