الولايات المتحدة تعلن توقيف مواطن وشى بمعارضين صينيين في بوسطن

أفادت وزارة العدل الأميركية اليوم الاثنين، بتوقيف رجل من ولاية ماساتشوستس، بتهمة التخابر لصالح بكين، وتزويدها بمعلومات وصور وأسماء معارضين صينيين في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن الوزارة أنه تم توقيف المدعو ليتانغ ليانغ والبلغ من العمر 63 عاما، يوم الـ 9 من مايو الجاري، بدعوى العمل لصالح الحكومة الصينية، دون إخطار السلطات الأميركية.

ووفقا للوزارة أمد المتهم الحكومة الصينية بمعلومات عن معارضين ومنظمات صينية مؤيدة لتايوان في مدينة بوسطن، بين العامين 2018 -2022.

كما نظم احتجاجا ضد معارضين مؤيدين للديموقراطية في بوسطن، وقدم لوزارة الأمن العام الصينية أسماء وصور معارضين ومتعاونين محتملين معها.

وفي حال إدانة ليانغ بتهمة التخابر لصالح الصين، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وقد يواجه 5 سنوات إضافية إذا أدين بالتآمر للعمل لصالح حكومة أجنبية.

ومن جانبه قال المدعي العام في الولاية ماثيو أولسن، إن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الجهود الصينية للتدخل في الخطاب العام وتهديد النشاط المدني في البلاد".

وأضاف أن "هذه المسألة مثال حي على استعداد بكين لاستهداف أي فرد أو مؤسسة في الولايات المتحدة تمارس حقها في انتقاد الصين".

وجاء توقيف ليانغ في ذات اليوم الذي أعلنت فيه محكمة سوتشو شرق الصين، الحكم بالسجن مدى الحياة على المواطن الأميركي جون شينغ- وان ليونغ البالغ من العمر 78 عاما، بتهمة التجسس.

ولم تكشف المحكمة الصينية في سوتشو تفاصيل كثيرة عن قضية التجسس التي تخص ليونغ، لكنها ستزيد من حدة التوترات بين بكين وواشنطن.

المصدر: أ ف ب