قائد بحرية الجيش الإيراني يستقبل نظيره الروسي ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين بلاده وروسيا والصين

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن العدو يحاول التشويش على مثلث إيران والصين وروسيا لمنع التعاون اللازم فيما بينها.

وخلال لقائه في طهران قائد القوة البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يومينوف، ثمن الأدميرال إيراني تعاون البحرية الروسية في تنفيذ مسابقات جيوش العالم وتنفيذ المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا.

وأكمل: "إن حضور الأسطول البحري الروسي في المناورات الثلاث المشتركة بين إيران والصين وروسيا كان قيما للغاية، خاصة التواجد في المناورات الأخيرة احتوى على رسالة مهمة لعدونا المشترك".

وأكد أن العدو يحاول إشغال إيران والصين وروسيا حتى لا يكون لنا التعاون اللازم، متابعا: "رغم هذه المحاولات، ولكن بحمد الله، لدينا تعاون وتدابير، وهو أمر ضروري وينبغي تعزيز هذا التواصل والتعاون بشكل أكبر".

وشدد الأدميرال الإيراني على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة، والمزيد من التفاعل في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال التدريب والتكنولوجيا وغير ذلك.

وحسبما نقلت قناة "العالم"، أعرب قائد القوة البحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يومينوف عن ارتياحه للقاء قائد البحرية الإيرانية الإيرانية.

وتابع الأدميرال نيكولاي يومينوف: "آمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى دفع العلاقات البحرية بين البلدين إلى الأمام"، مضيفا: "قرار إجراء بعض مسابقات جيوش العالم في إيران كان قرارا صائبا ومن الضروري زيادة جهودنا في هذا المجال".

وأكد أهمية العلاقة بين أساطيل البلدين والتعاون الجيد بين القوتين، مردفا: "لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، ولكن يجب علينا تحسين علاقاتنا يوما بعد يوم"، معربا عن ترحيبه بالمقترحات التي قدمها الأدميرال إيراني".

واستطرد يومينوف: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق ثنائي حول هذه الأمور في أقرب وقت ممكن وتنفيذها. نحن على يقين من أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، داعيا الأدميرال إيراني لحضور عرض الذكرى السنوية للبحرية الروسية في سانت بطرسبورغ وتفقد الوحدات البحرية لهذا البلد.

المصدر: "العالم"