ذكرت صحيفة Die Tageszeitung أن رئيس فصيل "اليسار" فيليب فولفيل واجه فضيحة بعد اقتراحه تعليق علم أوكرانيا على مبنى مقر الحزب في العاصمة الألمانية برلين عشية مؤتمر الحزب.

بحسب الصحيفة: "عشية مؤتمر الحزب، أثير نقاش حاد في حزب" اليسار": هل من الصواب تعليق العلم الأوكراني على منزل كارل ليبكنخت (زعيم ماركسي راحل) حيث مقر الحزب".

من جهتهم اقترح شركاء فولفيل تعليق "راية سلام" على المبنى، وقد كتب شعارات مناهضة للحرب بالألمانية والروسية والأوكرانية.

مبادرة السياسي لم تعجب مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية. برأيهم، الماركسي ليبكنخت لن يرتاح في قبره من هذه الفكرة، واقترح أحدهم بسخرية إعادة تسمية مكتب "اليسار" إلى منزل ستيبان بانديرا (أحد قادة النازية) كدليل على التضامن.

المصدر: ريا نوفوستي.